A9 / HIMMELKRON, LKR. KULMBACH. Am Freitagmorgen befestigten Unbekannte eine Fahne mit einem verfassungswidrigen Zeichen an einer Brücke über der A9 in Fahrtrichtung Süden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagmorgen, den 17. Februar, gegen 9.30 Uhr, entdeckte eine Verkehrsteilnehmerin an einer Brücke über der A9, zirka 400 Meter vor der Anschlussstelle Bad Berneck / Himmelkron, eine rote Fahne mit einem Hakenkreuz. Sie verständigte daraufhin die Polizei, welche die Fahne sicherstellte.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Brücke, kurz vor der Anschlussstelle Bad Berneck / Himmelkron, wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.