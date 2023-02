REGENSBURG. Ein 15-Jähriger soll am Sonntag, 19. Februar 2023 seinem drei Jahre jüngeren Bekannten gewaltsam Geld abgenommen haben. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen eines Raubdeliktes.

Bei einem gemeinsamen Besuch in einem Schnellrestaurant bemerkte ein 15-jähriger Regensburger, dass sein 12-jährigen flüchtiger Bekannter einen hohen zweistelligen Eurobetrag in der Geldbörse einstecken hatte. Als sie sich kurze Zeit später an einer Bushaltestelle im Weichser Weg trafen, drückte der Ältere den Jüngeren gegen die Glasscheibe des Bushäuschens und entnahm ihm Geld aus der Geldbörse. Sein Handy soll er ebenfalls genommen haben, jedoch konnte ihm der 12-Jährige dieses wieder abnehmen. Der 15-Jährige flüchtete zunächst. Während die Kriminalpolizei bereits die Ermittlungen übernommen hatte, stellte sich der Verdächtige im Beisein eines Erziehungsberechtigten selbst bei der Polizei. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines Raubdeliktes ermittelt.