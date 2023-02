0358 - Angebrannte Speisen

Gersthofen - Am Samstag (18.02.2023) musste die FFW Gersthofen gegen 11.15 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung an der Leipziger Str. ausrücken. Grund hierfür war der Inhalt eines Topfes, der auf dem Herd Feuer gefangen hatte. Der Brand zog in die Dunstabzugshaube, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die eintreffende Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, das Feuer war bereits erloschen. Mit leichter Rauchvergiftung musste die 46-jährige Bewohnerin in die Uniklinik. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

0359 - Unfall wegen querender Katze

Meitingen-Langenreichen - Am Samstag (18.02.2023) fuhr ein 40-jähriger Autofahrer gegen 18.00 Uhr durch Langenreichen in Richtung Meitingen. Plötzlich querte eine Katze die Staatsstraße. Um diese nicht zu überfahren, wich er nach links aus. Dabei prallte er in eine Gartenmauer. Das Fahrzeug des 40-Jährigen musste anschließend abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

0360 - Einbruch in Einfamilienhaus

Nördlingen - In der Zeit von Freitag, um 20.30 Uhr bis Sonntag, um 17:20 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Karl-Brater-Straße ein. Der Täter durchwühlte einige Schränke und Schubladen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Wie hoch der Beuteschaden ist, muss erst noch ermittelt werden.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.