Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr (Samstag) und 09:30 Uhr (Sonntag) beschmierten die Unbekannten die Hausmauern eines Supermarktes sowie den Zaun eines Sportplatzes in der Magazinstraße. Die Täter brachten hierbei unter anderem Schriftzüge und Symbole mit nationalsozialistischem und prorussischem Gedankengut an. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler