NÜRNBERG. (235) Am späten Sonntagabend (19.02.2023) trafen Polizeibeamte in Nürnberg-Gostenhof einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat an. Nach kurzer Flucht konnte der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.



Einem Anwohner war gegen 23:10 Uhr ein Mann in der Hessestraße aufgefallen, weil sich dieser in verdächtiger Weise an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West am Tatort ankamen, flüchtete der Mann. Die Polizisten konnten den 23-jährigen Tatverdächtigen jedoch nach wenigen Metern einholen und festnehmen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die Beamten am Tatort ein Fahrrad mit durchgeschnittenem Schloss sicherstellen. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass noch weitere Fahrradschlösser entsprechende Beschädigungen aufwiesen. Inwiefern der vorläufig festgenommene Mann auch für diese Taten in Betracht kommt, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-West.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, die ihr Fahrrad im Bereich der Hessestraße abgestellt hatten und Beschädigungen an ihren Fahrradschlössern festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1114 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler