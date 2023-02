311. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trambahn – Bogenhausen

Am Sonntag, 19.02.2023, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Taxi der Marke Daimler auf der Ismaninger Straße stadteinwärts. Das Taxi war zu diesem Zeitpunkt nicht mit Fahrgästen besetzt.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrzeugführer in einer Trambahn der Linie 37 auf der Ismaninger Straße in Richtung Herkomerplatz. Auf Höhe der Hausnummer 146 geriet der 50-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Das Taxi kollidierte frontal mit der entgegenkommenden Trambahn. Der Pkw wurde dabei von der Trambahn noch einige Meter mitgeschleift. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Trambahn war zum Unfallzeitpunkt mit einer unbekannten Anzahl von Fahrgästen besetzt. Diese verließen alle direkt nach der Kollision die Trambahn und entfernten sich von der Unfallstelle.

Am Taxi entstand ein Totalschaden. Die Trambahn wurde im Bereich der Front beschädigt. Der Sachschaden liegt im Bereich von mehreren zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Ismaninger Straße komplett für zwei Stunden gesperrt werden. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

312. Größerer Polizeieinsatz wegen Randalierer – Thalkirchen

Am Sonntag, 19.02.2023, gegen 18:50 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in einem Kulturzentrum in Thalkirchen die Polizei. Der 40-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter gab an, dass sich eine unbekannte Person im dritten Obergeschoss des Kulturzentrums unberechtigt aufhält.

Als der 40-Jährige die Person ansprach zeigte der Mann ein Messer vor und bedrohte ihn damit. Der 40-Jährige zog sich daraufhin zurück und alarmierte die Polizei.

Aufgrund der unklaren Lage wurden sofort mehrere Streifen zum Einsatzort entsendet. Die bis dahin unbekannte Person konnte überwältigt werden und wurde zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Im weiteren Verlauf der Abklärung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 26-jährigen Syrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt. Das Küchenmesser konnte sichergestellt werden. Dieses hatte der 26-Jährige im Vorfeld vermutlich aus dem Kulturzentrum entwendet.

Der 26-Jährige wird nun wegen Bedrohung, Diebstahls und Hausfriedensbruchs angezeigt. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde er der Haftanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

313. Größerer Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage – Berg am Laim

Am Sonntag, 19.02.2023, gegen 22:15 Uhr, verständigte ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München den polizeilichen Notruf 110. Er teilte mit, dass sein 31-jähriger Nachbar in dessen Wohnung randaliert und dabei schreiend Drohungen gegenüber seiner Nachbarschaft kundtat. Kurz drauf rief der 31-Jährige selbst beim Notruf der Polizei an. Er fühlte sich seinerseits von der Nachbarschaft bedroht und machte insgesamt einen verwirrten Eindruck.

Da der 31-Jährige in der Vergangenheit bereits durch Waffendelikte polizeilich auffiel, wurden zu den alarmierten Streifen auch noch Spezialkräfte angefordert. Die Spezialkräfte konnten den 31-Jährigen vor Ort widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen.

Er wurde wegen Bedrohung angezeigt und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Klinik eingewiesen.

In der Wohnung des 31-Jährigen konnten Messer festgestellt werden, welche dieser nicht besitzen darf. Hierzu wird eine Anzeige aufgrund des Waffengesetzes gefertigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

314. Bedrohung in U-Bahn – Obersendling

Am Sonntag, 19.02.2023, gegen 17:00 Uhr, traf ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München am Bahnsteig des U-Bahnhofs Forstenrieder Allee auf eine ihm unbekannte männliche Person. Diese Person zeigte dem 29-Jährigen unvermittelt ein Messer vor und bedrohte ihn damit.

Der 29-Jährige wollte daraufhin in die U-Bahn der Linie U3 Richtung Moosach fliehen. Die unbekannte Person stieg allerdings mit ein. Ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München befand sich in der U-Bahn und wurde ebenfalls von der unbekannten Person mit dem Messer bedroht. Am U-Bahnhof Machtlfingerstraße verließ die unbekannte Person die U-Bahn und den Bahnhof.

Der 29-Jährige und der 31-Jährige verständigten dort die Polizei. Die unbekannte Person konnte im Anschluss von den anfahrenden Streifen gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der unbekannten Person um einen 38-Jährigen mit Wohnsitz in München handelt. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der 38-Jährige zu einer Dienststelle gebracht. Nachdem der Sachverhalt abgeklärt wurde und der 38-Jährige wegen Bedrohung und Beleidigung angezeigt wurde, wurde dieser von der Dienststelle aus entlassen. Das Messer wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

315. Versuchter Raubüberfall auf ein Schreibwarengeschäft – Neuhausen

Am Freitag, 17.02.2023, gegen 17:40 Uhr, betraten zwei unbekannte, mit Sturmhauben maskierte Personen ein Schreibwarengeschäft südlich des Rotkreuzplatzes. Die beiden Unbekannten forderten von dem 60-jährigen Ladeninhaber Geld aus der Kasse. Einer der beiden Unbekannten bedrohte den 60-Jährigen mit einem Golfschläger und der andere mit der erhobenen Faust.

Der 60-Jährige forderte die beiden Unbekannten zum Verlassen des Geschäfts auf. Dieser Aufforderung kamen die Tatverdächtigen nicht nach. Stattdessen bewegte sich einer der Männer hinter den Verkaufstresen, woraufhin der Ladeninhaber aus seinem Geschäft floh und zunächst die Eingangstüre zu dem Laden von außen zuhielt. Dabei entdeckte der Ladenbesitzer einen dritten jungen Mann, der augenscheinlich vor dem Geschäft „Schmiere“ stand.

Die beiden Unbekannten im Geschäft rissen von innen an der Ladentür und flohen im Anschluss mit dem dritten Mann ohne Tatbeute in nördliche Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 16 – 18 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schmächtig, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, weißes T-Shirt darunter, dunkle Stoffhandschuhe, dunkle Hose, führte eine dunklen Stoffbeutel mit schwarzer Aufschrift und einen Golfschläger mit sich

Täter 2:

Männlich, ca. 16 – 18 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, sehr schlank, bekleidet mit Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, schwarzer Adidas-Jogginghose, schwarze Handschuhe

Täter 3:

Männlich, ca. 16 – 18 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schmächtig, dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich südlich des Rotkreuzplatzes (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

316. Terminhinweis: Polizeipräsidium München auf der Messe f.re.e 2023

Zwischen dem 22. und 26. Februar 2023 findet die Messe f.re.e, Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse, in den Hallen der Messe München in Riem statt. Nach zweijähriger Pause sind dieses Jahr mehr als eintausend Austeller aus über siebzig Ländern vor Ort. Sie präsentieren Reisetrends und Neuheiten für die aktive Freizeitgestaltung.

Das Polizeipräsidium München beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder mit einem Messestand an der f.re.e. Dieser ist in der Halle A5 am Stand mit der Nummer 713 zu finden. Dabei stehen vor Ort Polizeibeamtinnen und -beamte verschiedenster Dienststellen mit umfangreichem Wissen für Fragen und Interessierte zur Verfügung.

So bieten z. B. Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion für Verkehrserziehung interessierten Besucherinnen und Besuchern Tipps und Informationen zu verkehrsrechtlichen Themen. Fachkundige Kolleginnen und Kollegen der Motorradkontrollgruppe der Autobahnpolizei Holzkirchen informieren insbesondere zweiradaffine Gäste über verkehrsspezifische Themen wie zum Beispiel verbotenes Motorrad-Tuning. Interessierte Gäste können sich darüber hinaus mit Vertretern der neu gegründeten Fahrradstaffel des Polizeipräsidiums München unterhalten und mehr über deren Aufgabengebiete kennenlernen. Wir präsentieren zudem eines der neuen uniformiertes Polizei-Pedelec am Stand.

Das Kommissariats 105 (Prävention und Opferschutz) steht als Ansprechpartner, unter anderem zum Thema technischer Schutz vor Einbrüchen zur Verfügung. Zudem können Informationen über die polizeilichen Prävention-Kampagnen und -Aktionen aller Altersgruppen eingeholt werden. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung werden von Freitag bis Sonntag umfangreich über den Polizeiberuf und das Bewerbungsverfahren informieren.

Besucherinnen und Besucher haben auch die Möglichkeit, den Messebesuch mit einem Foto festhalten zu können. Hierfür stellt die Münchner Verkehrspolizei ein Polizeimotorrad zur Verfügung, das an unserem Stand ausgestellt wird.

Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, unseren Stand auf der Messe von täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu besuchen.