COBURG. Am Montagvormittag flüchtete ein Häftling aus dem Justizgebäude in Coburg. Aktuell fahnden zahlreiche Polizeistreifen nach dem Mann.

Der 47-Jährige stand am Montagvormittag vor Gericht. In der Verhandlungspause, um kurz nach 10.30 Uhr, entwich er durch ein Fenster des Justizgebäudes in Coburg in unbekannte Richtung. Derzeit fahnden alle verfügbaren Polizeistreifen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers sowie Polizeihunden nach dem Flüchtigen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

zirka 180 Zentimeter groß

trug einen weinroten Pullover und eine schwarze Hose

hat schwarze Haare und einen schwarzen Bart

ist 47 Jahre alt und irakischer Staatsangehöriger

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Geflüchteten machen können oder den Mann auf seiner Flucht beobachten konnten, werden gebeten, den Notruf 110 zu wählen.