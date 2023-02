Das Polizeipräsidium Schwaben Nord veröffentlichte heute (20.02.2023) die Verkehrslage für das Jahr 2022.

Unfallentwicklung allgemein

Im Jahr 2022 stieg die Zahl der polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfälle in Nordschwaben gegenüber 2021 leicht um 3,39 % auf 25.217 an (2021: 24.390). Im 10-Jahres-Vergleich liegt dieser Wert aber um 10,4 % deutlich unter dem Höchststand des Vor-Corona-Jahres 2019 (28.134), nachdem die Verkehrsunfallzahlen 2020 in Folge der Pandemie stark zurückgegangen waren (2020: 23.402).

Verletzte infolge eines Verkehrsunfalls

Bei der Anzahl der im Straßenverkehr verletzten Personen war im Jahr 2022 ein deutlicher Anstieg von 11,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 4.358 Verletzte zu verzeichnen. Aber auch die Zahl der Verletzten liegt mit 11,2 % deutlich unter dem Höchststand des Jahres 2019.

Trotz des Anstieges der Unfallzahlen und der Verletzten blieb 2022 die Zahl der Schwerverletzten mit 541 (2021: 539) konstant.

Tödliche Verkehrsunfälle

2022 kamen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord 35 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, fünf mehr als im Vorjahr. 74 % der tödlichen Verkehrsunfälle ereigneten sich außerhalb geschlossener Ortschaften. Erfreulicherweise gab es auf der Autobahn A8 (im Zuständigkeitsbereich des PP Schwaben Nord) keinen tödlichen Verkehrsunfall. Auch kam im Jahr 2022 kein Kind im Straßenverkehr ums Leben.

Vergleich Nordschwaben mit Bayern

In Bayern stieg die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle um 4,65 % auf 375.700 an.

Die Zahl der Verletzten stieg um 8,99 % auf 61.781 und die Zahl der Getöteten um 17,2 % auf 519.

Unfallursachen

Hauptunfallursache bei Unfällen mit getöteten oder schwerverletzten Personen bleibt überhöhte Geschwindigkeit (94 Fälle). Bei der Gesamtzahl aller Verkehrsunfälle ist die häufigste Unfallursache weiterhin der ungenügende Sicherheitsabstand mit 9.221 Verkehrsunfällen. Hierbei handelt es sich zumeist um Auffahrunfälle.

Fazit

Alle 21 Minuten ereignete sich ein Verkehrsunfall .

ereignete sich ein . Alle 2 Stunden wurde dabei ein Mensch verletzt .

wurde dabei . Alle 23 Stunden ereignete sich ein Unfall unter Alkoholeinfluss .

ereignete sich ein . Alle 10 Tage wurde ein Mensch im Straßenverkehr getötet.

Weitere Informationen

