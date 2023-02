WACKERSBERG, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Bereits am Freitag, den 03. Februar 2023, kam eine 82-jährige Frau in der Bachstraße in Wackersberg, OT Oberfischbach zu Sturz. Diese verstarb am 14. Februar 2023 im Krankenhaus Bad Tölz. Die Kripo Weilheim ermittelt nun zum genauen Hergang des Sturzes und sucht nach Zeugen.

Am Freitag, den 03. Februar 2023, gegen 10:00 Uhr, stürzte eine 82-jährige Frau in der Bachstraße in Wackersberg im Gemeindeteil Oberfischbach. Die Frau kam daraufhin ins Krankenhaus Bad Tölz, wo sie letztendlich am 14. Februar 2023 an den Folgen des Sturzes verstarb.

Die genauen Umstände des Sturzgeschehens sind bislang unklar. Aufgrund dessen hat die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 um Hinweise: