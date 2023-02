FLINTSBACH AM INN, LKR. ROSENHEIM. Aus bislang noch ungeklärter Ursache gerieten am Sonntagabend, 19. Februar 2023, in Flintsbach am Inn ein leerstehendes Wohnhaus sowie ein angrenzender Schuppen in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf rund eine halbe Million Euro belaufen. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Gegen 19:40 Uhr wurde im Oberfeldweg in Flintsbach am Inn ein in Vollbrand stehendes Wohngebäude gemeldet. Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte begaben sich umgehend zur Einsatzstelle, konnten jedoch trotz des raschen Eingreifens nicht verhindern, dass das Haus und ein angrenzender Schuppen ein Raub der Flammen wurden. Da das Haus seit längerer Zeit leer stand, wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf rund eine halbe Million Euro belaufen.

Ermittler der Kriminalpolizei Rosenheim übernahmen vor Ort die Untersuchungen zur Brandursache. Aussagen zur genauen Brandursache können derzeit nicht gemacht werden, hierzu dauern die Ermittlungen noch an.