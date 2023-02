KRAIBURG AM INN, LKR. MÜHLDORF. Am Samstagvormittag, 18. Februar 2023, wurde in Kraiburg am Inn, OT Walch eine männliche Leiche gesichtet und aus einem Bachbett geborgen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 41-jährigen Mann aus Waldkraiburg. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Todesursache.

Eine Zeugin hatte am Samstagvormittag, 18. Februar 2023 gegen 09:15 Uhr im Kraiburger Ortsteil Walch eine tote Person in einem Bachbett gesichtet und die Rettungs- und Polizeikräfte verständigt. Wenig später wurde aus dem Wasser die Leiche des 41-jährigen Mannes geborgen. Die Polizeiinspektion Waldkraiburg sowie der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Traunstein übernahmen vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Untersuchungen.

Nach den ersten kriminalpolizeilichen und medizinischen Untersuchungen liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Zur Klärung der genauen Todesursache führt der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein nun die weiteren Ermittlungen.

Am morgigen Montag wird entschieden, ob eine Obduktion durchgeführt werden soll.