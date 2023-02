GÖßWEINSTEIN, LKR. FORCHHEIM. Am Samstagnachmittag beschäftigte der Brand einer Scheune in Gößweinstein zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Schnell lag der Verdacht nahe, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte und die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen. Bereits kurze Zeit später meldeten sich die Verursacher bei der Polizei.

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr wählten Zeugen den Notruf, als sie das Feuer in der Scheune in der Burgstraße bemerkten. Kräfte der Polizei, der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes eilten zum Brandort. Schnell gelang es den eingesetzten Feuerwehrkräften den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Es entstand lediglich ein noch nicht bezifferbarer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Am Samstagabend bestätigte sich der Verdacht der Kriminalbeamten. Die Verursacher meldeten sich selbstständig bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Demnach hat eine Gruppe von fünf Kindern den Brand versehentlich beim Zündeln verursacht. Als sie merkten, dass sie das Feuer nicht mehr selbstständig unter Kontrolle bringen konnten, wandten sich die Kinder hilfesuchend an Passanten, welche letztendlich die Feuerwehr verständigten.