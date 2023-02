0344 – Sicherheitsdienstmitarbeit in Straßenbahn angegriffen

Innenstadt – Am 17.02.2023 gegen 23:15 Uhr kam es in der Straßenbahn auf Höhe Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung. Dabei wurden zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter von einem Fahrgast zunächst angesprochen. Während des Gesprächs schlug der 29-jährige Fahrgast dem 38-jährigen Sicherheitsdienst-mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. An der Haltestelle „Bahnhof“ flüchtete der Täter zunächst in unbekannte Richtung. Die Polizei stellt den Täter kurze Zeit später, durch die sofort eingeleitete Fahndung fest. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der 29-Jährige unkooperativ und war äußerst aggressiv. Der Tag endete für ihn im Polizeiarrest und er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

0345 – Widerstand nach Alkoholfahrt

Innenstadt – Am 19.02.2023 kontrollierte eine Streife gegen 02:15 Uhr eine Autofahrerin, die auf der Otto-Lindenmeyer-Straße unterwegs war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten bei der 39-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch wahr. Ein Test war nicht möglich, weshalb sich die 39-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Dafür wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Während der Fahrt verhielt sie sich äußerst unkooperativ und griff die Beamten an. Deshalb musste die 39-Jährige für die weitere Fahrt gefesselt werden. Während der Blutentnahme wehrte sie sich und versuchte unter anderem die Polizisten zu beißen. Bei dem Vorfall wurden zum aktuellen Stand niemand verletzt. Gegen die Fahrerin laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

0346 – Alkoholdelikte im Straßenverkehr

Lechhausen - Am 18.02.2023 kontrollierte eine Streife gegen 22:30 Uhr einen Autofahrer, der auf der Neuburger Straße unterwegs war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten beim 47-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Das Fahrzeug des 47-Jährigen wurde verkehrssicher abgestellt und er muss sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

Innenstadt – Am 19.02.2023 kontrollierte eine Polizeistreife gegen 02:15 Uhr einen Autofahrer, der auf der Stadionstraße unterwegs war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten beim 30-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Das Fahrzeug des 31-Jährigen wurde verkehrssicher abgestellt und er muss sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

0347 – Brand von Büschen

Kriegshaber – Am 19.02.2023 gegen 02:00 Uhr brannten mehrere Büsche und Heuballen in der Grünanlage bei der Reeseallee. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Kriegshaber rasch gelöscht werden. Die Büsche brannten komplett ab, der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 2.500 Euro. Die Ermittlungen zur Branduhrsache hat die Polizei aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Pfersee bittet unter 0821/323-2610 um Zeugen-hinweise.

0348 - Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Hochzoll – Im Zeitraum vom 14.02.2023 16:00 Uhr bis 17.02.2023.06.2023 08:30 Uhr wurde der linke Heckscheinwerfer eines weißen Opel mutmaßlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Opel war in der Freibergseestraße (Höhe Hausnummer 6) am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.