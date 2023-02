NÜRNBERG. (231) Ein stark alkoholisierter Mann sorgte am Samstag (18.02.2023) für Ärger in und vor einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei nahm den 26-Jährigen in Gewahrsam und leitete strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn ein.

Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) bemerkten um kurz nach 22:30 Uhr, dass ein Mann einen Türsteher vor einer Diskothek in der Färberstraße angriff und schritten ein. Der stark alkoholisierte 26-Jährige war zuvor aus der Diskothek geworfen worden, sorgte aber auch vor der Tür weiter für Ärger.

Der 26-Jährige verhielt sich auch gegenüber den Polizeibeamten fortwährend aggressiv. Er spuckte um sich, beleidigte die Einsatzkräfte und griff sogar nach der Dienstwaffe eines Beamten. Letztlich überwältigten die Polizisten den Mann, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein ebenfalls 26-jähriger Beamter verletzte sich hierbei leicht.

Ein Atemalkoholtest bei dem 26-jährigen Tatverdächtigen ergab einen Wert von zwei Promille. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana. Der 26-Jährige musste den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Unabhängig davon wird er sich wegen mehrerer strafrechtlicher Tatvorwürfe wie der Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Erstellt durch: Michael Konrad