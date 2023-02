WEIßENBURG i. Bay. (230) Im Laufe des Samstags (18.02.2023) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Weißenburger Gemeindeteil Emetzheim ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.

Der unbekannte Einbrecher gelangte offensichtlich in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr über die Garage in das Einfamilienhaus in der Emetzheimer Hauptstraße. Aus dem Inneren des Anwesens entwendete der Täter anschließend verschiedene Wertgegenstände sowie Bargeld.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Ansbach. Zeugen, die im Bereich von Emetzheim verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken melden.

Erstellt durch: Michael Konrad