307. Täterfestnahmen nach exhibitionistischen Handlungen – Harlaching und Moosach

Fall 1:

Am Samstag, 18.02.2023, gegen 19:30 Uhr, befand sich eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München in ihrem geparkten Fahrzeug im Bereich Harlaching. Kurz darauf trat ein ihr unbekannter Mann mit entblößtem Geschlechtsteil an das Fahrzeug der 41-Jährigen heran und versuchte die Fahrzeugtür zu öffnen während er zeitgleich masturbierte.

Ein Öffnen der Tür gelang nicht, da die 41-Jährige diese von innen verschloss. Nachdem die 41-Jährige laut schrie, ließ der unbekannte Täter von der Handlung ab und entfernte sich. Zeitgleich kam ein Bekannter der 41-Jährigen hinzu, verfolgte den unbekannten Täter und hielt ihn bis zum Eintreffen der unmittelbar verständigten Polizei fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 55-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde vorläufig festgenommen und angezeigt wegen der exhibitionistischen Handlung.

Fall 2:

Am Samstag, 18.02.2023, gegen 23:50 Uhr, befand sich eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München am Moosacher U-Bahnhof St.-Martins-Platz und begab sich vom Bahnaufgang an die Oberfläche. Dort traf sie auf einen ihr unbekannten Mann, der nun sein Glied entblößte und dabei konstant Augenkontakt zur 25-Jährigen hielt.

Die 25-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Die eintreffenden Streifen konnten den unbekannten Mann vor Ort antreffen und festnehmen. Bei diesem handelt es sich um einen wohnsitzlosen 49-jährigen Bulgaren.

Der 49-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) führt die Ermittlungen in beiden Fällen.