FRAUENNEUHARTING, LKR. EBERSBERG; In der vergangenen Nacht zerstörte ein Feuer große Teile eines landwirtschaftlichen Anwesens. Vier Personen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Millionenhöhe. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am 19.02.2023 wurde gegen 02:10 Uhr ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Frauenneuharting gemeldet, das sich in der Folge zu einem Großbrand ausweitete. Neben einer Stallung, in welcher Kälber und landwirtschaftliche Maschine untergebracht waren, wurden auch zwei Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Die Stallung und ein Wohnhaus brannten völlig nieder. Es entstand Sachschaden in Millionenhöhe.

Eine Person zog sich leichte Brandverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Drei weitere Personen wurden vor Ort aufgrund leichter Rauchgasvergiftungen versorgt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen konnten die in der Stallung untergebrachten Tiere rechtzeitig gerettet werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen.