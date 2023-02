INGOLSTADT; Gestern Abend brannte es am Gebäude einer Pflegeeinrichtung in Ingolstadt. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am 18.02.2023 wurde gegen 20:10 Uhr ein Brand im Bereich eines Pflegeheims für Demenzkranke in der Neidertshofener Straße in Ingolstadt gemeldet.

In der Folge rückten Rettungsdienste und Berufsfeuerwehr mit einem Großaufgebot an. Durch die Feuerwehr konnte eine brennenden Außenfassade sowie eine in Flammen stehende Gartenhütte festgestellt werden. Das Feuer an der Fassade konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Gartenhütte brannte kontrolliert nieder. Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags.

Die Bewohner des Heims mussten das Gebäude vorübergehend verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Zimmer konnten, nachdem der Brand gelöscht war, wieder bezogen werden.

Der Kriminaldauerdienst der KPI Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen.