BISCHBERG, LKR. BAMBERG. Einbrecher erbeuteten am Freitagabend Bargeld und Schmuck in einem Einfamilienhaus in Bischberg. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte drangen am Freitagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Weinbergstraße ein. Bei ihrer Suche nach Wertsachen durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und Schränke. Hierbei erbeuteten die Diebe mehrere Schmuckstücke und Bargeld im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Anschließend entkamen sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Freitagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Weinbergstraße in Bischberg wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden