WÜRZBURG / LENGFELD. Telefonbetrügern ist es am Freitagnachmittag erneut gelungen, eine Frau aus der Region zu täuschen und sie um ihr Erspartes zu bringen. Sie übergab einen fünfstelligen Geldbetrag an eine bislang noch unbekannte Abholerin. In diesem Zusammenhang hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise.

Eine Anruferin hatte zunächst behauptet, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro hinterlegen müsse. Die Angerufene ahnte nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war und erklärte sich dazu bereit, einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich zur Verfügung zu stellen. Sie übergab das Geld an eine weibliche Abholerin.

Von der Frau liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 30 Jahre alt

Etwa 165 cm groß und schlank

Braune Augen

Trug eine schwarze Handtasche bei sich

Die Geldübergabe fand gegen 14:30 Uhr in der Straße "Auf der Schanz" in Lengfeld statt. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der unbekannten Abholerin führen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.