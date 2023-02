KASENDORF, LKR. KULMBACH. Am vergangenen Dienstag wurde in einem Waldstück im Gemeindebereich Kasendorf der Leichnam eines 48-jährigen Mannes aufgefunden. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt wegen eines Gewaltdeliktes und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie bereits berichtet, wurde am Dienstagnachmittag in einem Waldstück nahe des Kasendorfer Ortsteiles Peesten die Leiche eines 48-jährigen Mannes aus der Region aufgefunden. Die Ermittler von Staatsanwaltschaft Bayreuth und Kriminalpolizei Bayreuth gingen nach ersten Erkenntnissen von einem Gewaltdelikt aus. Schnell führte die Spur zu einem 24-jährigen Mann, der schon bald darauf festgenommen werden konnte. Er ist dringend verdächtig für den gewaltsamen Tod des 48-Jährigen verantwortlich zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ ein Richter am Mittwoch Haftbefehl und der 24-Jährige ging in Untersuchungshaft.