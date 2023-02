WÜRZBURG / FRAUENLAND. Gleich zwei Einbrüche haben sich im Laufe der vergangenen Tage in der Straße "Unterer Neubergweg" ereignet. Der oder die Täter sind bislang noch unbekannt. Die Kripo Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Einbruch in Wohnanwesen

Im Zeitraum zwischen Montag, den 06. Februar 2023, 16:00 Uhr, und vergangenem Donnerstag, 10:50 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus ein. Er hatte ein Fenster gewaltsam geöffnet, um ins Innere des Anwesens zu gelangen. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume nach Beute. Dem Einbrecher gelang es, unerkannt zu entkommen. Er hinterließ einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro belaufen dürfte. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar und Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Weiterer Einbruch in Mehrfamilienhaus-Wohnung

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Montagabend, 23:00 Uhr, und Dienstagfrüh, 03:00 Uhr, in einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus. Dort drang ein Unbekannter ebenfalls durch ein Fenster in eine Wohnung ein. In diesem Fall dürfte sich die Sachschadenshöhe auf rund 500 Euro belaufen. Ein Beuteschaden ist bislang nicht bekannt.

Wer in den fraglichen Zeiträumen etwas beobachtet hat, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.