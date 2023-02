SCHWEINFURT. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schweinfurt hat bei einer Kontrolle am späten Mittwochabend eine größere Menge Marihuana sichergestellt. Ein Tatverdächtiger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt durchgeführt.

Gegen 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren, die auf einer Bank im Theaterpark saßen. Unmittelbar neben der Bank lag ein Päckchen mit rund 100 Gramm Marihuana, welches in der Folge dem Älteren der beiden zugeordnet werden konnte. Er wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung der Kriminalpolizei Schweinfurt überstellt.

Am Donnerstag wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den 28-Jährigen die Untersuchungshaft anordnete. Da er zum Zeitpunkt der Kontrolle ein Messer bei sich hatte, lautet der Tatvorwurf unerlaubtes und bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Auch gegen den 24-Jährigen wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, da er in seiner Wohnung eine geringe Menge Marihuana aufbewahrte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.