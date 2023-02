GANGKOFEN, LKR. PASSAU. Am 17.02.23, gegen 06:00 Uhr, wurde die Polizei in Niederbayern über einen Brand in Gangkofen informiert.

Im Zimmer eines Wohnhauses ist ein Brand entstanden. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Am Haus entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Aktuell wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

