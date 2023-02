ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Am Mittwoch wurde in Arzberg eine 89-Jährige mit einem Schockanruf betrogen. Kurz danach holte ein falscher Polizist eine große Menge Bargeld an ihrer Wohnadresse ab. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwochabend, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, kam es in der Robert-Koch-Straße in Arzberg zur Übergabe einer großen Menge Bargeld. Eine 89-Jährige hatte einen Betrag von mehreren zehntausend Euro in einer Plastiktüte vor ihrer Haustüre abgelegt. Dort holte das Geld dann ein falscher Polizist ab. Die Dame war betrogen worden. Unbekannte erzählten ihr zuvor am Telefon wieder einmal die frei erfundene Geschichte, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht. Sie müsse nun Kaution bezahlen. Den Betrug bemerkte sie zusammen mit einer nahen Verwandten erst am Abend, als es zu spät war.

Die Kripo Hof bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am vergangenen Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Arzberg bemerkt haben oder sonst ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.