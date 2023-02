PASSAU. Am gestrigen Donnerstag, 16.02.2023, haben Beamte der Kriminalpolizeiinspektion zwei mutmaßliche Drogenhändler in der Passauer Innenstadt festgenommen.

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 33-jährigen Rumänen, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft wegen illegalem Handel mit Rauschgift befindet, gerieten zwei Männer im Alter von 23 und 20 Jahren in den Fokus der Kripo Passau. Gestern wurden das Duo dabei beobachtet, wie sie mit einem mitgeführten Müllsack in ein Taxi stiegen und in die Passauer Innenstadt fuhren. Bei der Überprüfung der beiden stellten die Beamten neben rund einem Kilogramm Marihuana, das in dem Müllsack transportiert wurde, auch noch zwei Mobiltelefone sowie mehrere hundert Euro sicher.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Passau erging gegen die beiden Syrer Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Marihuana. Beide wurden heute nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Passau in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

