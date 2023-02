299. Zwei Raubdelikte – Moosach und Mittersendling

Fall 1:

Am Donnerstag, 16.02.2023, gegen 19:00 Uhr, befand sich eine 69-jährige Frau im Außenbereich eines Supermarktes in Moosach, als sich ihr ein unbekannter Täter von hinten mit einem Fahrrad annäherte. Der Mann riss ihr gewaltsam die über der Schulter getragene Handtasche weg. Die 69-Jährige verspürte bei der Wegnahme Schmerzen an der Schulter und dem Oberarm. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort aber nicht erforderlich.

Als die 33-jährige Tochter aus dem Supermarkt zu ihrer Mutter zurückkam, verständigte sie die Polizei über den Notruf 110. Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen aufgenommen, an denen über fünf Streifen beteiligt waren. Diese brachten keine weiteren Erkenntnisse zu dem Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, jugendlich, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Merseburger Straße, Feldmochinger Straße, Leipziger Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Donnerstag, 16.02.2023, gegen 19:30 Uhr, fuhr eine 61-jährige Frau mit Wohnsitz in München mit dem Bus der Linie 53 zur Haltestelle Am Harras. Gegen 20:00 Uhr verließ sie dort den Bus als unmittelbar an der Haltestelle ein unbekannter Täter aus unbekannter Richtung an sie herantrat und nach ihrer mitgeführten Stofftasche griff mit dem Versuch ihr diese zu entreißen.

Da es dem unbekannten Täter nicht gelang die Tasche an sich zu nehmen, griff er nach dem I-Pad, dass die Frau unter dem anderen Arm zwischen Oberarm und Oberkörper eingeklemmt trug. Der Täter zog gewaltsam an dem elektronischen Gerät, wodurch es ihm letztlich gelang dieses zu erbeuten und mit dem Linienbus, den die 61-Jährige vorher verlassen hatte, zu entkommen. Der Bus fuhr Richtung Aidenbachstraße während die 61-Jährige Am Harras verblieb und zu Fuß nach Hause zurückging.

Erst einige Stunden später entschloss sie sich zur Anzeigenerstattung bei der Polizei und wählte den Notruf 110.

Verletzt wurde die 61-Jährige bei dem Vorfall nicht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Jeans und grauer Jacke mit Kapuze bzw. Kapuzenpulli

Auch in diesem Fall hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnstation Am Harras und Umgebung sowie der Buslinie 53 Richtung Aidenbachstraße (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.