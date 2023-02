SPALT. (223) In der Nacht von Donnerstag (16.02.2023) auf Freitag (17.02.2023) zeigte ein Mann am Rande einer Faschingsveranstaltung in Spalt (Lkrs. Roth) gegenüber Polizisten den Hitlergruß. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt.



Gegen 23:00 Uhr näherte sich ein 24-jähriger Mann auf der Hauptstraße einer Polizeistreife des Einsatzzuges der Schwabacher Polizeiinspektion. Gegenüber den Beamten streckte der Mann seinen rechten Arm aus und zeigte den Hitlergruß. Im Anschluss versuchte er sich erfolglos der Kontrolle durch die Polizisten zu entziehen.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der junge Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Köhler