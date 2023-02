PP SCHWABEN SÜD/WEST / LINDENBERG i. ALLGÄU. Bereits im April 2022 begann für den ehemaligen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Lindenberg im Allgäu die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Nun wurde Erster Polizeihauptkommissar Uwe Wucher mit Ablauf des Monats Februar offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger, Polizeihauptkommissar Thomas Hüttinger, übernahm bereits zum 01. Mai 2022 die Dienstgeschäfte.

Seit dem 01. Dezember 2011 stand Uwe Wucher an der Spitze der Dienststelle in Lindenberg und leitete diese über ein Jahrzehnt. Begonnen hatte seine Karriere bei der Bayerischen Polizei im Oktober 1981 im mittleren Dienst. Nach einigen Jahren bei der Grenzpolizei Lindau folgte 1992 das Studium an der Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck. Nach Abschluss des Studiums leistete Herr Wucher weitere Jahre Dienst bei der Grenzpolizei Lindau, bis er sich schließlich am 01. Dezember 2004 beruflich veränderte und stellvertretender Kommissariatsleiter im Kommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizeistation Lindau wurde. Nach sieben Jahren bei der Kripo wurde ihm dann im Dezember 2011 die Leitung der Polizeiinspektion Lindenberg im Allgäu übertragen.

Der gebürtige Lindauer ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Sein Nachfolger, Polizeihauptkommissar Thomas Hüttinger, war zuletzt stellvertretender Kommissariatsleiter des Kommissariats für Eigentumskriminalität bei der Kriminalpolizeistation Lindau. Zuvor leistete er jahrelang Dienst bei der Polizeiinspektion Lindau. Mit seinem Wechsel an die Spitze der PI Lindenberg bleibt Herr Hüttinger seiner Heimat treu.

Herr Hüttinger ist 58 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner: „Über ein Jahrzehnt führte und prägte Uwe Wucher die Geschicke der Polizeiinspektion Lindenberg im Allgäu. Im Namen des Freistaates Bayern und des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West bedanke ich mich für das über 40 Jahre andauernde Engagement für die Polizei sowie die erfolgreiche geleistete Arbeit und seinen persönlichen Einsatz. Mit seinem Nachfolger Thomas Hüttinger bekommt die Polizeiinspektion Lindenberg einen erfahrenen Leiter. Beiden wünsche ich für ihre Zukunft alles Gute.“

Informationen zur Polizeiinspektion Lindenberg im Allgäu:

Der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Lindenberg umfasst die folgenden Städte und Gemeinden:

Gestratz, Grünenbach, Heimenkirch, Hergatz, Hergensweiler, Lindenberg, Maierhöfen, Oberreute, Opfenbach, Röthenbach, Scheidegg, Sigmarszell (nur Ortsteil Niederstaufen), Stiefenhofen und Weiler-Simmerberg.

Auf einer Fläche von 264,33 Quadratkilometern hat die PI Lindenberg in 13 Gemeinden über 42.000 Einwohner zu betreuen. Dies entspricht etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landkreises Lindau.

Während hierbei die als regionales Mittelzentrum eingestufte Stadt Lindenberg die meisten Einwohner aufweist, hat Gestratz als kleinste Gemeinde die niedrigste Einwohnerzahl vorzuweisen.

Die räumliche Ausdehnung des Zuständigkeitsbereiches, der vollständig das sogenannte Westallgäu und 80 % der Fläche des Landkreises Lindau abdeckt, erstreckt sich in ost-westlicher Richtung auf etwa 25 Kilometern. Hierbei grenzt er im Norden mit den beiden Nachbardienststellen Wangen und Isny direkt an baden-württembergisches Staatsgebiet und im Süden an österreichisches Hoheitsgebiet an. Diese besondere geografische Lage mit zahlreichen württembergischen und österreichischen Nachbardienststellen machte seit jeher eine intensive „grenzüberschreitende“ Zusammenarbeit erforderlich. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87437 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1013/ -1012).