PFRONTEN. Am Mittwochmorgen bewiesen Fahnder der Grenzpolizei Pfronten erneut einen guten Riecher. Die Kontrolle eines italienischen Fahrzeugs führte zur Inhaftierung eines 27-Jährigen.

Die Fahnder kontrollierten in Pfronten gegen 10 Uhr einen Pkw mit italienischer Zulassung. Fahrzeugführer war ein 27-Jähriger mit rumänischer Staatsbürgerschaft, der offenbar kurz zuvor aus Italien einreiste. Die Kontrolle ergab, dass der hochwertige Pkw erst wenige Stunden zuvor in Italien entwendet worden war. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug unmittelbar nach dem Diebstahl von Italien nach Deutschland verschoben wurde. Bereits vor Bekanntwerden der Ausschreibung des Fahrzeugs durch die italienischen Behörden konnte dieses in Pfronten sichergestellt und der Täter festgenommen werden. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Festgenommene ebenso nicht vorweisen.

Der 27-Jährige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kempten vorgeführt. Diese folgte dem Antrag auf Untersuchungshaft, woraufhin der 27-Jährige in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen zu möglichen Hintermännern übernimmt das zuständige Fachkommissariat „Grenze“ der Kripo Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

Der Fahrzeugeigentümer in Italien wurde unmittelbar nach der Sicherstellung verständigt und kann sein entwendetes Fahrzeug in wenigen Tagen wieder in Empfang nehmen.

