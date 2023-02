Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

HALLSTADT, LKR. BAMBERG. Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Hallstadt ein und entwendeten neben diversen Lebensmitteln und Elektrogeräten auch einen Audi S 5 im Wert von etwa 40.000 Euro. Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt dieser nun in Untersuchungshaft.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bamberg-Land entdeckte den entwendeten Pkw am Dienstag, den 14. Februar, im Bereich der Gemeinde Gundelsheim. In enger Abstimmung mit dem zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bamberg konnte schnell ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei der Durchsuchung seines Wohnanwesens fanden die Beamten, neben dem Fahrzeugschlüssel des Audis, auch die gestohlenen Elektrogeräte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und stellte die aufgefundenen Gegenstände sicher. Zudem entdeckten die Einsatzkräfte bei der Wohnungsdurchsuchung noch weiteres Diebesgut, welches aus einem Einbruch in einen Imbisswagen im November des vergangenen Jahres in Bamberg stammte. Auch bei dieser Tat wurde ein Autoschlüssel, sowie das dazugehörige Fahrzeug, ein roter Renault Twingo älteren Baujahres, entwendet.

Am Mittwochmittag wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Der 35-Jährige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Er muss sich unter anderem wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.

Da der rote Renault Twingo mit dem Kennzeichen BA-C9846 bisher noch nicht aufgefunden wurde, bittet die Kriminalpolizei Bamberg die Bevölkerung um entsprechende Hinweise. Wer sachdienliche Angaben, insbesondere zum Verbleib des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen