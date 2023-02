Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

LKR. FORCHHEIM / LKR. BAMBERG / LKR. ERLANGEN – HÖCHSTADT. Wie bereits in einer gemeinsamen Presserklärung im Dezember 2022 mitgeteilt, kam es im November 2022 zu einem Einbruch in eine Metzgerei in Forchheim. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei bereits Ende letzten Jahres zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Nun konnten noch zwei weitere Tatverdächtige ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Alle vier Männer befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.

Im Zeitraum von Mitte August bis Ende November im vergangenen Jahr häuften sich Einbrüche in Bäckereien und Metzgereien in den Landkreisen Forchheim, Bamberg und Erlangen-Höchstadt. Der Verdacht lag nahe, es handle sich um eine Einbruchsserie, die von derselben Tätergruppierung begangen wurde. Durch intensive Ermittlungsarbeit konnten bereits im Dezember 2022 ein 18- und 19-jähriger Mann als Tatverdächtige festgenommen werden. Sie wurden verdächtigt einen Teil der gemeldeten Einbrüche begangen zu haben. Im Fokus standen nun die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Tatverdächtiger, sowie der Nachweis weiterer Tathandlungen im Bereich Bamberg und Forchheim. Umfangreiche Ermittlungen und die enge Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft Bamberg, der Kriminalpolizei Bamberg und den Polizeiinspektionen Forchheim und Höchstadt a.d. Aisch, führten nun zum gewünschten Erfolg. Die Ermittler kamen unter anderem durch zahlreiche Spurenauswertungen und Vernehmungen zwei weiteren jungen Männern auf die Spur. Diese nahm die Polizei ebenfalls vorläufig fest.

Die insgesamt vier Heranwachsenden im Alter von 19 bis 21 Jahren aus dem Landkreis Forchheim stehen im Verdacht, über 20 Mal in Bäckereien und Metzgereien in den Landkreisen Forchheim, Bamberg und Erlangen-Höchstadt eingebrochen zu sein. Sie richteten dabei nach aktuellem Ermittlungsstand einen Gesamtschaden von über 25.000 Euro an, wobei sich der Entwendungsschaden insgesamt auf mehr als 20.000 Euro beläuft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter am 26. Januar 2023 Haftbefehl gegen die weiteren zwei Tatverdächtigen. Die vier Heranwachsenden befinden sich aktuell alle in Justizvollzugsanstalten. Den Männern wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.