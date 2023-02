Zwei Einbrüche in Wohnhäuser – Wer kann Hinweise geben?

RÖLLBACH, LKR. MILTENBERG. Ein Unbekannter hat sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und anschließend Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Wohnhaus in der Spessartstraße zwischen Montag, 08:30 Uhr und Mittwoch, 13:00 Uhr, ereignet. Ein Unbekannter schob einen Rollladen nach oben und hebelte schließlich ein Küchenfenster auf. Im weiteren Verlauf durchsuchte der Unbekannte mehrere Zimmer und konnte mit Bargeld und Schmuck entkommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Bei einem weiteren Wohnungseinbruch hat sich ein Unbekannter durch eine Terrassentüre Zugang zu einem Wohnanwesen verschafft. Der Einbruchdiebstahl könnte im Zusammenhang mit dem Einbruch in Röllbach stehen.

Der Unbekannte verschaffte sich am Mittwoch, zwischen 17:15 Uhr und 21:00 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt zu dem Einfamilienhaus im Erlenweg. Im Anwesen nahm der gesuchte Dieb einen größeren Geldbetrag sowie eine Tasche an sich. Die Tasche ließ der Unbekannte jedoch während seiner Flucht auf dem Grundstück zurück. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Verdächtige Beobachtung – Zusammenhang mit Einbrüchen möglich

GROßOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zusammenhang mit dem Einbruch in Obernburg könnte auch eine verdächtige Wahrnehmung Wenigumstadt stehen.

Am Mittwoch, gegen 22:30 Uhr, wurde ein Anwohner in den Schwarzen Gärten durch die Außenbeleuchtung auf zwei Personen mit Taschenlampen aufmerksam, die sich auf dem Grundstück aufhielten. Kurz darauf flüchteten die Beiden in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der beiden Unbekannten war leider nicht möglich.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Kripo ermittelt nach Küchenbrand - Ursache noch unklar

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochmorgen in der Küche einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat inzwischen die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.

Um 09:30 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Brand in der Mühlstraße eingegangen. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, war der aufsteigende Rauch bereits deutlich zu erkennen. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle, wodurch ein weiteres Ausbreiten verhindert werden konnte. Bei Brandausbruch befanden sich Bewohner einer anderen Wohnung offenbar noch im Kellergeschoss des Hauses. Die Inhaberin der betroffenen Wohnung bemerkte den Qualm bei ihrer Rückkehr nach kurzzeitiger Abwesenheit und verständigte die Feuerwehr. Alle Hausbewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben glücklicherweise allesamt unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit starken Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Der Rettungsdienst wurde vorsorglich zu dem Einsatz hinzugezogen, musste jedoch keine Verletzten behandeln.

Wie das Feuer entstanden ist, ist Gegenstand der noch andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Sachschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Ladendieb "trägt dick auf" - Kleidung von mehreren hundert Euro Warenwert sichergestellt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein Kaufhausdetektiv hat am Mittwochmittag einen Ladendieb erwischt. Der Mann hatte mehrere Schichten Kleidung getragen, die er nicht bezahlt hatte.

Der 35-Jährige Dieb hatte offensichtlich nicht mit den guten Augen des Angestellten des Bekleidungsgeschäfts in der Herstallstraße gerechnet. Der Tatverdächtige hatte nach dem "Anprobieren" verschiedener Kleidungsstücke den Laden verlassen wollen. Dem Detektiv war jedoch aufgefallen, dass der vermeintliche Kunde dicker angezogen war, als vor Betreten des Geschäfts.

Den Dieb konnte er kurz nach Verlassen der Verkaufsfläche aufhalten und der Polizei übergeben. Die Beamten stellten hierbei Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro sicher und konnten sie dem Bekleidungsgeschäft wieder zurückgeben. Der 35-Jährige hatte das Diebesgut unter seiner eigenen Kleidung getragen und wollte damit offensichtlich nicht auffallen. Der Plan ging nicht auf. Die Polizei Aschaffenburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag kam es zwischen 06:50 Uhr und 16:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Hüttenwiesenweg, genauer der Parkfläche am Bahnhof. Beschädigt wurde ein schwarzer Renault Trafic.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Bereits in der Zeit zwischen dem 06. Februar, 17:00 Uhr, und dem 09. Februar, 12:00 Uhr, haben Unbekannte rund 20 Meter Kupferrohre von einer Baustelle in der Rotwasserstraße entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Nach einer Spiegelberührung im Gegenverkehr sucht die Polizei nach einem unbekannten Fahrzeug. Der Fahrer eines Mercedes GLC war auf der Großostheimer Straße außerorts von Pflaumheim kommend in Richtung Mömlingen unterwegs, als es zum Unfall kam. Das andere beteiligte Fahrzeug hielt nicht an und fuhr davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.