NÜRNBERG. (220) Am Mittwochabend (15.02.2023) brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung im Nürnberger Stadtteil Schweinau ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang über ein Fenster zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Olivenstraße. Die Innenräume der Wohnung wurden durchwühlt und mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Uhren, Schmuck und elektronische Geräte entwendet. Im Anschluss flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernommen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Köhler