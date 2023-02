PAINTEN, OT MAIERHOFEN, LKR. KELHEIM. Am heutigen Donnerstag, 16.02.2023, wurde kurz vor 11.00 Uhr, ein Brand in einem Wohnhaus in der Forststraße gemeldet.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist vermutlich im Erdgeschoss des Einfamilienhauses der Brand ausgebrochen. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern, dennoch entstand ersten Schätzungen zufolge Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Eine 85-jährige Bewohnerin ist durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt worden. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 16.02.2023, 12.20 Uhr