NÜRNBERG. (217) Am Dienstagmorgen (14.02.2023) ereignete sich in der Nähe des Hauptbahnhofs in Nürnberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.



Ein 61-jährige Autofahrer fuhr gegen 06:05 Uhr mit seinem weißen Toyota Prius auf der Käte-Strobel-Straße und bog nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Auf dem Radweg neben der Bahnhofstraße fuhr ein 31-jähriger Radfahrer in Richtung Wöhrder See.

An der Einmündung der beiden Straßen kam es an einer dortigen Ampel zum Zusammenstoß. Hierbei erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Nürnberg. Beide Beteiligten machten zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Michael Köhler / bl