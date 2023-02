285. Verkehrsunfall aufgrund plötzlicher Erkrankung; mehrere Personen werden verletzt – Unterhaching

Am Mittwoch, 15.02.2023, gegen 13:20 Uhr, fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Hyundai Pkw auf der Biberger Straße in Unterhaching. Nach den ersten Ermittlungen verlor er dort aufgrund einer akuten internistischen Erkrankung die Kontrolle über seinen Pkw und stieß mit einem BMW Pkw zusammen, der verkehrsbedingt vor ihm an einer roten Ampel stand. Der BMW wurde durch den Unfall auf zwei vor ihm stehende Pkw (Opel und Skoda) geschoben.

Der BMW-Fahrer und zwei Mitfahrer sowie die Opel-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der 63-Jährige wurde wegen seiner Erkrankung ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.