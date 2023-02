PASSAU. Nach der gestrigen (15.02.2023) Protestaktion in Passau wird gegen vier Teilnehmer wegen des Verdachts der versuchten Nötigung ermittelt.

Gestern kam es erneut zu einer unangemeldeten Protestaktion in Passau im Bereich Kleiner Exerzierplatz/Augustinergasse. Gegen 16:00 Uhr betraten vier Personen die Fahrbahn und wollten den Verkehr blockieren, ein 48-jähriger Mann versuchte dabei sich auf der Straße festzukleben. Durch das Einschreiten der Polizeikräfte konnte eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs verhindert werden, die Personen wurden von der Fahrbahn entfernt.

Die Protestierenden konnten im Anschluss ihre Versammlung an einer geeigneten Örtlichkeit fortsetzen. Ein 25-Jähriger versuchte allerdings wiederholt auf die Fahrbahn zu gelangen, um den Verkehr zu blockieren. Er wurde daher von der Versammlung ausgeschlossen und musste vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Die Protestaktion, an der rund 20 Personen beteiligt waren, war gegen 17:30 Uhr beendet.

Gegen vier Personen, die den Straßenvekehr blockieren wollten, ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Passau in Zusammenarbeit mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Passau wegen des Verdachts der versuchten Nötigung.

