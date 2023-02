NEUBURG A.INN, LKR. PASSAU. Am gestrigen Abend (15.02.2023) haben Schleierfahnder der Grenzpolizei Passau in Neuburg a.Inn im Rahmen einer Kontrolle einen hochwertigen Mercedes sichergestellt.

Am 15.02.2023, gegen 20:00 Uhr, kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizei in Passau in Neuburg a.Inn einen 38-Jährigen Pkw-Fahrer, der mit einem hochwertigen Mercedes auf der A3 unterwegs war. Bei der Überprüfung des Kennzeichens konnte eine bestehende Ausschreibung der tschechischen Polizei zur Sicherstellung festgestellt werden. Der Mercedes wurde von der Polizei zunächst sichergestellt. Der 38-Jährige und seine beiden Fahrzeuginsassen mussten ihre Fahrt anderweitig fortsetzen.

Ob der Pkw im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Unterschlagung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau.

Veröffentlicht: 16.02.2023, 12:15 Uhr