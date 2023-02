KOCHEL AM SEE, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Mittwochmittag, 15. Februar 2023 wurde ein 48-jähriger Mann leblos aus dem Walchensee geborgen. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen zur genauen Todesursache übernommen.

Am Mittwoch, den 15. Februar 2023, ging gegen 12.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle eine Mitteilung über eine leblose Person im Walchensee ein. Der leblose Mann konnte von den sofort alarmierten Rettungskräften aus einer Tiefe von ca. 3 Metern aus dem 4 Grad kalten Wasser geborgen werden. Die Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod des 48-jährigen Münchners feststellen.

Zur Klärung der Todesumstände übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Weilheim die Sachbearbeitung. Den ersten Erkenntnissen zur Folge, sind keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden vorhanden.