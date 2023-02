PASSAU. Die Polizei konnte heute (15.02.2023) in Passau erneut eine Protestakton von Klimaaktivisten feststellen, eine Person wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Am 15.02.2023, gegen 16:00 Uhr, konnten Einsatzkräfte der Polizei in Passau im Bereich der Augustinergasse feststellen, dass mehrere Personen die Fahrbahn blockieren wollten. Durch das Eingreifen der Polizei konnte verhindert werden, dass sie sich auf der Straße festkleben. Den restlichen Protestierenden wurde eine geeignete Versammlungsörtlichkeit zugewiesen. Ein 25-Jähriger kam den Anweisungen der Polizei mehrfach nicht nach und wollte sich erneut auf die Fahrbahn setzen. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Aktuell sind mehrere Einsatzkräfte vor Ort.

Veröffentlicht: 15.02.2023, 16:55 Uhr