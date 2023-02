283. Verkehrsunfall; zwei Personen leicht verletzt – Moosach

Am Mittwoch, 15.02.2023, gegen 11:00 Uhr, fuhr eine 82-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW von der Riesstraße kommend auf den Bereich des nördlichen Parkgeländes am Olympia Einkaufszentrum. An einer Schranke beschleunigte die 82-Jährige den Pkw stark, beschädigte die Schranke und durchbrach eine Eingangstüre des Einkaufszentrums. Der Wagen stieß gegen eine gläserne Rolltreppe und kam zum Stehen.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 18-jähriger Österreicher auf der Rolltreppe. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte er sich von einem Zusammenstoß mit dem Pkw retten. Der 18-Jährige verletzte sich dabei leicht. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht notwendig.

Die Fahrerin erlitt durch den entstandenen Unfall ebenfalls leichte Verletzungen. Die 82-Jährige wurde durch einen verständigten Rettungsdienst medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Andere Personen, die im Nahbereich des Vorfalls standen, erschraken und wurden durch das hinzugerufene Kriseninterventionsteam betreut.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Fahrzeug wurde entsprechend abgeschleppt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Nach den ersten Erkenntnissen könnte ein Bedienfehler der Fahrzeugpedale ursächlich für den Unfall gewesen sein.

Während der Unfallaufnahme wurden angrenzende Straßen kurzzeitig gesperrt.