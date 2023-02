TÄNNESBERG / VOHENSTRAUSS, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Aus einem Solarpark entwendeten bislang unbekannte Täter mehr als 100 Solarmodule. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montag bis Dienstag (13.02. - 14.02.2023), entwendeten bislang unbekannte Täter mehr als 100 Solarmodule aus dem Solarpark Tännesberg und legten weitere zum Abtransport bereit. Beim Solarpark Vohenstrauß legten Unbekannte zwischen Sonntag und Montag, (12.02. - 13.02.2023) ebenfalls mehr als 100 Solarmodule zum Abtransport bereit, gestohlen wurde hier jedoch nichts.

In beiden Fällen kam es zu einem Sachschaden an den Solarparks. Die genaue Schadenshöhe ist in beiden Fällen aber noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Die gestohlenen Solarmodule haben einen Wert von etwa 18.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Weiden sicherte Spuren und übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und schweren Bandendiebstahls.

Die Polizei sucht Zeugen:

Haben Sie zuletzt Personen oder größere Fahrzeuge wie Kleintransporter oder einen kleinen Lkw im Bereich der Solarparks gesehen oder können Sie andere Hinweise geben? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-2222.