STRAUBING. Am Vormittag des 13.02.2023 betrat ein bislang unbekannter Mann eine Schule im Stadtgebiet. Er gab vor, im elterlichen Auftrag ein Kind abholen zu wollen.

Der unbekannte Mann konnte gegen 11.15 Uhr von einer Schulmitarbeiterin in der Schule angetroffen werden. Eine Befragung des Mannes ergab, dass er im Auftrag eines Vaters eine Schülerin abholen wollte. Seitens der Schule wurde Rücksprache mit den Eltern der vermeintlich abzuholenden Schülerin gehalten. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann zur Abholung des Kindes nicht berechtigt war und somit das Schulgelände unberechtigt betrat. Der Unbekannte wurde schließlich unter Begleitung des Schulpersonals des Geländes verwiesen.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing bittet in Zusammenhang mit dem Auftreten des unbekannten Mannes in der Schule um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 09421/868-0. Der Mann soll ca. 185 cm groß gewesen sein und eine normale körperliche Statur gehabt haben. Zudem sei er mit einer dunklen Mütze, einem gelb-beigem Anorak und einer Jeans gekleidet gewesen. Weiter soll er deutsch gesprochen haben.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert, Abstand vor eigenhändigen "Fahndungsaufrufen" in sozialen Netzwerken, Chatgruppen etc. zu nehmen. Hier haben Sie weder den Verbreitungsgrad noch den Inhalt weiterer Verbreitungsnachrichten in der Hand. Wenden Sie sich bei verdächtigen Wahrnehmungen bzw. Vorfällen jederzeit an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 15.02.2023, 15:47 Uhr