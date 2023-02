NÜRNBERG. (213) Am Freitagnachmittag (10.02.2023) bedrängte im Nürnberger Stadtteil Schniegling ein Pkw-Fahrer Einsatzkräfte an einer Straßensperre und verletzte diese zum Teil. Der verantwortliche Fahrzeugführer muss sich nun aufgrund einer Vielzahl von Straftaten verantworten.



Nach einem vorangegangenen Verkehrsunfall waren Kräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr in der Schnieglinger Straße in Absperrmaßnahmen zur Sicherung der Unfallstelle eingebunden. Gegen 15:30 Uhr missachtete ein 65-jähriger Fahrer eines Mercedes AMG sowohl die Absperrung, als auch die entsprechenden Anweisungen der Einsatzkräfte, umrundete aufgestellte Pylonen und fuhr in die gesperrte Unfallstelle ein.

Im abgesperrten Bereich missachtete er fortlaufend die Weisungen der Feuerwehrkräfte. Als sich diese ihm in den Weg stellten, bedrängte er sie mit seinem Fahrzeug. Hierbei fuhr er zweimal gegen das Bein eines Feuerwehrmanns und verletzte diesen leicht, sodass er gezwungen war aus dem Weg zu treten.

Anschließend beschleunigte der 65-Jährige und fuhr über eine Pylone, welche hierbei zerstört wurde. Im weiteren Verlauf musste zudem ein anderer Feuerwehrmann bei Seite springen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Daraufhin flüchtete der Mann zunächst unerkannt.

Die Einsatzkräfte wurden bei dem Vorfall zum Teil leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber weiterhin verrichten.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm den Vorfall vor Ort auf und ermittelte den 65-Jährigen als verantwortlichen Fahrzeugführer zum Zeitpunkt der Tat. Der Mann muss sich nun unter anderem aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte strafrechtlich verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt