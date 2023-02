SCHWEINFURT. Am Montagabend haben drei zunächst unbekannte Täter einen 19-Jährigen unter Gewaltandrohung zur Herausgabe von Getränk und Zigaretten aufgefordert. Nachdem er dies verweigerte, wurde er aus der Gruppe heraus tätlich angegriffen. Die Schweinfurter Polizei nahm einen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Die anderen beiden Gruppenmitglieder sind bislang noch unbekannt.



19-Jähriger und couragierter Zeuge tätlich angegriffen

Gegen 22:15 Uhr war der 19-Jährige zu Fuß in der Hadergasse unterwegs, als ihm an der Treppe zum Theaterpark drei junge Männer gegenübertraten und die Herausgabe seiner Zigaretten und seines Getränkes forderten. Der Geschädigte wurde in der Folge aus der Gruppe heraus bedroht und geschlagen. Als ein couragierter Zeuge im Alter von 42 Jahren zur Hilfe kam, wurde auch er angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert. Anschließend flüchteten die drei Täter zunächst.



Festnahme eines Tatverdächtigen

Nach Eingang des Notrufes fahndete die Schweinfurter Polizei nach dem flüchtigen Trio. Ein dringend Tatverdächtige konnte noch in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 17-Jährigen, der aktuell in Schweinfurt wohnhaft ist. Seine beiden Begleiter, die ebenfalls an der Tatausführung beteiligt gewesen sein sollen, sind bislang jedoch noch unbekannt.



Nachdem die Beamten dem 17-Jährigen die vorläufige Festnahme erklärt hatten, wurde er zunehmend aggressiver. Er versuchte, sich der polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen, leistete massive Gegenwehr und musste daher unter Einsatz unmittelbaren Zwangs überwältigt werden. Bis zum Eintreffen der Unterstützungskräfte beleidigte der Beschuldigte die Polizisten fortwährend.



Festgenommener in Haft

Am Dienstag wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes, der räuberischen Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung erließ. Der Jugendliche wurde auch anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Die Ermittlungen zur Identität der anderen beiden Tatbeteiligten dauern unterdessen noch an. Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, hofft die Kripo Schweinfurt nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen. Wer die Tat in der Hadergasse beobachtet hat oder wer Hinweise zu den zwei bislang noch unbekannten Tätern geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.