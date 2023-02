OY-MITTELBERG. Am Dienstagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es auf der Kreisstraße 34 zwischen Oy-Mittelberg und Unterschwarzenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen.

Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße von Oy-Mittelberg kommend in Richtung Unterschwarzenberg. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Pkw zu weit in die Mitte der Fahrbahn und stieß mit ihrer Fahrzeugfront linksseitig gegen einen entgegenkommenden Pkw. Die Unfallverursacherin sowie die 73-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkws wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn für ca. 90 Minuten vollgesperrt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Die Ermittlungen wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Kempten aufgenommen. (VPI Kempten)

