Bei dem Vermissten handelt es sich um den 25-jährigen Marcin Stachowski. Dieser hatte in den frühen Morgenstunden, gegen 02.30 Uhr ein Wohnanwesen in Heßdorf mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Da nicht auszuschließen ist, dass sich der 25-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, führt die Polizeistation Gemünden am Main umfangreiche Suchmaßnahmen in dem Bereich durch und wird hierbei durch Feuerwehr und Rettungsdienste unterstützt.

Von dem Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 180 cm groß

Schlanke Statur

Blonde kurze Haare

Trug zuletzt eine grauschwarze Jacke m. Kapuze und gelbe Turnschuhe

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09351/9741 - 0 bei der Polizeistation Gemünden am Main zu melden.