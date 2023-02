MEMMINGEN. Am Dienstag, 14.02.2023, besuchten der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, und der Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, Sandro Kirchner, die Polizeiinspektion Memmingen.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner: „Wir freuen uns sehr über den Besuch von Herrn Holetschek und Herrn Kirchner bei der Memminger Polizei. Dies ist ein tolles Zeichen der Wertschätzung für die tägliche Arbeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hier im Unterallgäu und ein großes Signal des Rückhalts.“

Bei ihrem Besuch informierten sich Klaus Holetschek und Sandro Kirchner über die Aufgaben und Tätigkeiten der Polizeiinspektion Memmingen und der bei ihr angegliederten Grenzpolizeigruppe am Allgäu Airport. Die Dienststellenleitung erläuterte den beiden Gästen die Sicherheitslage im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion. Polizeidirektor Joachim Huber stellte heraus, dass sich die Bürgerinnen und Bürger seit Jahren sehr sicher fühlen können und unterstrich hierbei, dass die Memminger Polizei diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht werden möchte.

Klaus Holetschek schloss nach seinem Besuch: „Memmingen und das Allgäu insgesamt gehören zu einer der sichersten Regionen Deutschlands. Das verdanken wir insbesondere der hervorragenden Arbeit der Polizei und einer Justiz, die entschlossen gegen Rechtsbruch vorgeht. Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte wie in der chaotischen Silvesternacht in Berlin sind keine Kavaliersdelikte, sondern unsägliche Straftaten, die konsequent verfolgt und bestraft werden müssen. Bayern ist Sicherheitsland Nummer Eins, auch weil wir ohne Wenn und Aber zu unseren Einsatzkräften stehen und ihre Arbeit wertschätzen. Ausdruck dafür ist auch das Rekord-Volumen im vergangenen Jahr beim Sach- und Bauhaushalt der Polizei von 596 Millionen Euro!“

Herr Holetschek und Herr Kirchner bedankten sich bei den Beschäftigten der Memminger Inspektion für die interessanten und detaillierten Einblicke und sicherten der Polizei auch weiterhin die volle Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung zu. Innenstaatssekretär Kirchner: "Wir verstärken die Bayerische Polizei von 2017 bis 2023 mit insgesamt 3.500 zusätzlichen Polizeistellen. Mit mehr als 45.000 Stellen wird die Bayerische Polizei in diesem Jahr über den höchsten Stellenbestand in ihrer Geschichte verfügen. Im Rahmen unseres Stellenkonzepts 'Die Bayerische Polizei 2025' werden auch die Polizeidienststellen in Schwaben Süd/West von der Verstärkung profitieren!"

(PI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).