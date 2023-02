Dienstagvormittag fand in Zusammenarbeit eines Gutachters zur Ursachenforschung und der KPS Kaufbeuren eine Brandortbegehung statt.

Aufgrund des Brandspurenbildes und vorhandener Zeugenaussagen konnte eindeutig ein Zimmer als Brandursprung ausgemacht werden. In diesem fanden zur Tatzeit Handwerksarbeiten statt. In Zuge dieser Arbeiten kam es zu einem Unfall mit einer Propangasflasche. Durch entwichenes Gas, welches sich entzündete und schlagartig ausbreitete, geriet der Dachstuhl in Brand und das Feuer breitete sich über das ganze Wohnhaus aus.

Der Sachschaden dürfte sich im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Das komplette Haus ist unbewohnbar.

Gegen den Handwerker wird unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten wegen einer fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. (KPS Kaufbeuren)

